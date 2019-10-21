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Состоялась встреча и. п. главы Пскова с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге

Состоялась рабочая встреча исполняющего полномочия главы Пскова Елены Полонской и генерального консула Франции в Санкт-Петербурге господина Уго де Шаваньяка. Стороны обсудили развитие двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Елена Полонская приветствовала гостя и подчеркнула, что Псков много лет сотрудничает с французскими городами, в том числе уже более 40 лет с городом-побратимом Арлем. «Мы находим точки соприкосновения и ценим наши связи в социальной и культурной сферах. Уверена, что обмены между школьниками, преподавателями, творческими коллективами, во время которых мы искреннее, без политики, можем между собой разговаривать, способствуют укреплению наших отношений», - сказала руководитель муниципалитета и выразила готовность развивать и укреплять партнерские связи.

Господин Уго де Шаваньяк поблагодарил городские власти за теплый прием и отметил, что он впервые в Пскове с официальным визитом. Генконсул выразил сожаление, что его плотный график не позволил принять участие в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени, однако на этот раз он не упустил шанса приехать в Псков, чтобы принять участие в открытии Недели французского кино.

Генконсул также обратил внимание на то, что преподавание французского языка в России и в том числе в Пскове переживает спад. По его мнению, это связано, прежде всего, с высокой планкой качества и объемов преподавания, которая была установлена ранее. При этом «очаги французской культуры» в России продолжают поддерживаться благодаря преподавателям. «Это тот случай, когда качество превосходит количество», - сказал г-н Уго де Шаваньяк и согласился с тем, что школьные обмены - один из важнейших аспектов сотрудничества между странами, который необходимо развивать.

В ответ Елена Полонская поблагодарила господина Уго де Шаваньяка за высокую оценку труда педагогов и заверила, что преподавание французского языка ведется не во всех псковских школах, но на высоком уровне.

О связях с породненным Арлем рассказала председатель Ассоциации «Псков - Арль» Нинель Додонова. Она отметила, что партнерские отношения с 1976 года развиваются в основном в гуманитарной сфере: проводятся школьные, студенческие и учительские обмены, поездки и выступления творческих коллективов, совместные пленэры художников, фотовыставки. Однако в последние годы арлезианцы довольно редко приезжают в Псков, в связи с этим стали развиваться отношения с другими французскими городами.

Генконсул выразил готовность содействовать развитию партнерских связей с Арлем и придать им новый импульс.

В продолжение встречи ее участники также обсудили пути сотрудничества в туристической сфере и экономическом секторе, а также одно из приоритетных направлений взаимодействия в рамках урбанистического проекта «Умный город».