Общество

«Росконтроль» нашел мышьяк и свинец в тростниковом сахаре

Эксперты «Росконтроля» проверили тростниковый сахар, продающийся на полках российских магазинов. Результаты исследования были опубликованы в среду, 23 октября, на сайте организации, пишут «Известия».

В лабораторию отправили сахар семи брендов: «Мистраль», «Брауни», Milford, Maitre, Dan Sukker, «Золотой тростник» и «О`кей».

Эксперты отметили, что самым дешевым оказался образец торговой марки «О`кей» — он стоил 150 рублей за килограмм. При этом цена сахара бренда Maitre составляла 600 рублей за тот же объем. Несмотря на столь высокую цену, сахар этой марки попал в список товаров с замечаниями. Экспертиза выявила в составе высокое содержание сернистого ангидрида (диоксида серы), о котором ничего не говорилось в составе. Также в данном сахаре обнаружили мышьяк, однако его количество не превышает максимально допустимое.

Также в список товаров с замечаниями попал производитель Dan Sukker. В составе продукта обнаружили присутствие сернистого ангидрида (диоксида серы) и свинец в небольшом количестве.

При этом лучшим по результатам экспертизы был признан тростниковый сахар марки «О`кей», несмотря на то, что в его составе нашли небольшое содержание свинца и мышьяка.

Также к покупке был рекомендован сахар «Мистраль», «Брауни» и «Золотой тростник». В составе данных продуктов не было тяжелых металлов, а содержание зернистого ангидрида было настолько мало, что его указание в маркировке не требуется. В сахаре Milford было выявлено присутствие свинца, однако в количестве, значительно меньшем, чем максимально допустимое требованиями безопасности.