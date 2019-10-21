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Общество

Россияне смогут получать пенсию по старым правилам, но не государственную

23.10.2019 15:49|ПсковКомментариев: 0

Россияне смогут получать пенсию по старым правилам - с 55 лет женщины и с 60 лет мужчины. Но только ту, которую они накопили себе сами или с помощью работодателя. Дума приняла в первом чтении поправки в Закон «О негосударственных пенсионных фондах», разрешающие получать накопительную и негосударственную пенсии на 5 лет раньше государственной. Напомним, что с 1 января пенсионный возраст будет повышен - до 60 лет для женщин и 65 для мужчин, сообщает «Российская Газета».

По мнению авторов законопроекта, это должно подтолкнуть людей самим копить себе на пенсию, чтобы в старости человек мог вести привычный образ жизни, а «не затягивать поясочек потуже», ведь, по данным ПФР, средняя страховая пенсия по старости сегодня чуть больше 13 000 рублей.

По мнению экспертов, существует множество разных стратегий для богатых и бедных, молодых и не очень, для тех, кто хочет погружаться в тонкости финансовых операций, и тех, кто не хочет.

«Думать о пенсии надо, начиная лет с 25-30. Раньше не стоит. В 20 лет лучше думать о профессии и карьере и все деньги - свои и родительские - вкладывать в это - учиться, читать, ходить на курсы, ездить на стажировки.И, наоборот, если до пенсии остался год, а никаких накоплений нет, то тут уж ничего не поделаешь. Остается только попробовать извлечь выгоду из того, что умеешь и имеешь. Сдавать квартиру, если есть вторая, или разменять свою на две, стать бебиситтером, печь пироги на заказ или шить - вариантов тоже много. Главное, не сидеть сложа руки, если здоровье позволяет», - пишет «Российская газета».

Если до пенсии осталось 10, 20, 30 лет и даже 5, то на пенсию можно и нужно копить. Вот три примера того, как это сделать.

Стратегия 1. Николаю 30. Он уже 7 лет работает в крупной IT-компании и за это время «вырос» от стажера до начальника отдела. Его зарплата 100 тысяч рублей, у него есть своя квартира, которая досталась от бабушки, на жизнь денег хватает и еще остаются.

Николай решил сам начать копить себе на старость. Ему хочется накопить побольше и интересно разобраться самому в том, как это можно сделать. Для таких «продвинутых» существует индивидуальный инвестиционный счет. Как объясняет финансовый консультант Наталья Смирнова, Николай через брокера (человека, который имеет право совершать операции на фондовом рынке) вкладывает деньги в ценные бумаги, которые отбирает сам или при помощи инвестконсультанта, - в акции, облигации, золото и пр. Можно купить один из самых низкорискованных инструментов на фондовом рынке - облигации федерального займа (ОФЗ). По надежности они сравнимы с банковским вкладом, а доходность выше.

Как просчитал Николай, если он будет вкладывать 35% своего дохода в различные акции, то в старости его собственная месячная добавка к пенсии будет такой же, как сегодняшняя зарплата.

Стратегия 2. Анне 45 лет, она 20 лет работает учителем в школе и получает 50 тысяч в месяц. Анна раньше не думала о пенсии, но из публикаций в СМИ и интернета поняла, что думать о прибавке к пенсии нужно самой. Обременять детей своей старостью она не хочет, но и вкладывать деньги в непонятные ей финансовые организации и инструменты боится. Вдруг все исчезнет? Она решает открыть вклад в банке. Ставки небольшие, но вклад застрахован (до 1,4 млн рублей вместе с процентами).

По подсчетам управляющего директора по розничным продуктам Абсолют Банка Антона Павлова, если Анна сейчас откроет вклад на 100 тысяч рублей (с процентной ставкой 5,95% и капитализацией процентов) и ежемесячно в течение 10 лет будет пополнять его на 3 тысячи рублей, то в итоге через 10 лет накопит 667 тысяч рублей. Если ежемесячные пополнения вклада будут 5 тысяч, то получится 992 тысячи рублей.

«Это, конечно, приблизительный расчет, так как сейчас в банках нет предложений по открытию вклада на срок 10 лет, поэтому вклад раз в 1-3 года будет пролонгироваться на новый срок на новых условиях», - подчеркивает Павлов.

Стратегия 3. Дмитрию 35 лет. Он узнал о существовании негосударственных пенсионных фондов, которые вкладывают деньги граждан в разные ценные бумаги (акции, облигации и пр.), получают прибыль и потом отдают накопленное пенсионерам. НПФы предлагают несколько вариантов инвестиционных портфелей для накопительной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования - более и менее рискованных, человеку надо выбрать один из них, перед тем как заключить договор. Государство регулирует НПФы и не дает им слишком сильно рисковать пенсионными деньгами. Все негосударственные пенсионные фонды участвуют в системе страхования вкладов. Накопления в рамках обязательного пенсионного страхования страхуются. Добровольные пенсионные накопления не страхуются. Однако Банк России разрабатывает соответствующий законопроект.

Как подсчитали Дмитрию сотрудники НПФ Сбербанка, если он будет отчислять в НПФ 3000 рублей ежемесячно, то после выхода на пенсию в течение 10 лет он будет получать от фонда каждый месяц около 30 тысяч рублей.

Есть и другие варианты, как накопить деньги на старость. Можно, к примеру, покупать золото, памятные монеты или картины. С годами они, как правило, дорожают. Но ценности надо умело хранить, ведь их могут и соседи затопить, и воры украсть. 

Теги: #пенсии #пенсионный фонд #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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