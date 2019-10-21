Общество

Областная библиотека представляет программу для школьников на время осенних каникул

В дни осенних каникул Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает к сотрудничеству организаторов школьных лагерей города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, сотрудники предлагают проведение мероприятий в библиотеке (улица Вокзальная, 48) и непосредственно в школах. Время проведения и темы мероприятий – по согласованию.

Просветительские программы, подготовленные специалистами - «Природа – это дом, в котором мы живем», «Памятники литературным героям», «В стране дорожных знаков»: игра-путешествие по правилам дорожного движения из цикла «Азбука дорожной безопасности», «Псковские писатели – детям», «Этот мир чудесных превращений»: театральная мозаика, «Тропою пушкинского детства» к Дню лицеиста; обзоры: «Чародей малахитовых былей» по творчеству Павла Бажова, «Гуляют кошки по страницам», «У моря много разных лиц».

Специалисты Международного библиотечного центра подготовили для детей интерактивное занятие «Школа маленьких леди и джентльменов», громкое чтение-игра по произведениям зарубежных писателей о животных с минимальным использованием лексики английского языка «Слушай! Играй! Запоминай!», интерактивный урок «Воображаемое путешествие с ганзейскими купцами в Псков»; цикл бесед-экскурсий по достопримечательностям столицы Великобритании «Путешествие по Лондону».

Подробная информация на сайте библиотеки

Запись по электронной почте vladimirova@pskovlib.ru или по телефону 72-83-98 – заместитель генерального директора по развитию ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» Василиса Владимирова.