Общество

Почти две трети россиян хотят знать зарплату своих начальников

Служба исследований компании HeadHunter с 1 по 9 октября провела опрос среди 8 392 российских работников, чтобы выяснить, знают ли они размер заработной платы своих коллег, и хотят ли, чтобы информация о доходах была доступна для всех в коллективе.

Всего 25% специалистов в курсе размера заработка всех своих коллег. Большая часть опрошенных (54%) знают о доходах лишь некоторых сотрудников в компании.

Если говорить об осведомленности коллег относительно уровня заработка самих опрошенных, 17% респондентов признались, что об их зарплате известно всем, 61% упомянули о том, что об их доходах знают только некоторые члены команды. Еще 16% специалистов держат в тайне информацию о своих доходах.

Однако 61% работников все-таки хотят быть в курсе уровня доходов в компании. Порядка 28% респондентов отметили, что необходимости в подобной информации у них скорее нет, и 6% согласились, что эта тема им совсем не интересна.

При этом, всего 7% опрошенных готовы рассказать о размере свой зарплаты всем в коллективе. Практически каждый пятый (22%) скорее может раскрыть тайну свой заработной платы, нежели нет. И 60% не хотят, чтобы уровень их доходов стал достоянием общественности, пусть даже в пределах компании.

Кроме того, работникам был задан вопрос: должна ли информация о размере зарплаты и премий каждого сотрудника быть открытой для всего персонала в компании? Однозначно согласились с этим утверждением 17% респондентов, 27% опрошенных тоже скорее поддерживают эту инициативу, а 49%, напротив, совсем не готовы к такой публичности.