Общество

Псковские спасатели приняли участие в Международных соревнованиях по оказанию помощи в горах

Команда из семи псковских спасателей приняла участие в международных соревнованиях по оказанию помощи терпящим бедствие в горах «Crimea Rescue Fest 2019». Мероприятие прошло на площадке фестиваля «Большая Севастопольская Тропа», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Представители трех поисково-спасательных отрядов региона соревновались в четырех элементах программы: «Спасение в горах», «Поисковые работы в ночное время», «Спасательные работы в пещере», «Скоростной подъём по веревке». Спасатели помогали условным пострадавшим на отвесных скалах, спускали их с высоты около 100 метров, транспортировали через обрывы и узкие пещерные лазы. Перед началом испытаний псковские спасатели также стали участниками инструкторских занятий, посвященных работам в горах и передвижению по скальному рельефу.

Участие в таких соревнованиях является уникальным опытом для совершенствования профессионального мастерства не только в условиях горной местности, но и в условиях промышленной и городской застройки, отметили в Главном управлении МЧС России по Псковской области. На основе приобретенных знаний будет усовершенствованы программы профессиональной подготовки спасателей не только в области альпинизма, но и смежных, таких как техногенное направление, работа газоспасательных звеньев.

Международные соревнования «Crimea Rescue Fest» прошли в Севастополе в девятый раз. Их целью является распространение передового опыта в области спасения в горах с использованием современного снаряжения, осуществление обмена опытом между различными профессиональными и общественными поисково-спасательными формированиями.