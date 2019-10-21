Общество

Елена Полонская: При принятии решений депутаты должны ставить во главу угла человека и его интересы

При принятии решений депутаты Псковской городской должны ставить во главу угла человека и его интересы. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказала и. п. главы города Пскова Елена Полонская, рассуждая о том, каков рецепт «хорошей погоды» во взаимоотношениях между исполнительной и представительной властью города.

«Рецепт один - конструктивные взаимоотношения. Конечно, споры могут быть, их не избежать, это рабочие моменты. Но мы должны думать о здравом зерне, понимать, что надо договариваться и помнить о людях, поэтому при принятии решений во главе угла должен стоять человек и его интересы», - отметила Елена Полонская.

Свои взаимоотношения с главой администрации Пскова Александром Братчиковым она оценила как конструктивные. «У нас выстроены конструктивные взаимоотношения. Если бы они выстроены не были, это отражалось бы и на депутатском корпусе. Мы же видели это на примере Ивана Николаевича (Цецерского - экс-главы Пскова - ред.). Когда происходит столкновение главы муниципалитета с сити-менеджером, это отражается на депутатах, на исполнении решений гордумы и наказов избирателей: на каком-то округе прекращается ремонт дворов, кто-то где-то не доработал, не услышал. Как следствие, это отражается и на самих псковичах», - заключила Елена Полонская.

Кроме того, отметила она, для достижения целей, направленных на развитие Пскова, нужна поддержка губернатора и слаженная работа всей вертикали власти. «Мы должны понимать, что наша общая цель - это жители города и региона, для которых мы сегодня и работаем. И двигаясь к общий цели и к общим задачам, мы не можем нарушать выстроенную вертикаль власти», - отметила и. п. главы Пскова. При этом она высказала слова благодарности в адрес губернатора региона Михаила Ведерникова, который оказывает огромную поддержку областному центру, в том числе привлекая для него дополнительные финансовые средства.

«Мы как депутаты доносим до него чаяния наших людей, а Александр Братчиков как руководитель исполнительной власти заботится о качественном исполнении наказов псковичей», - заключила она.