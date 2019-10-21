Общество

С псковскими учащимися поговорили о вреде наркотиков в рамках проекта «Здоровое будущее»

Беседа о вреде наркотиков #Мывыбираемжизнь провели для учащихся Псковского колледжа профтехнологий и сервиса. Профилактическое мероприятие состоялось 23 октября в рамках партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Встреча, которая собрала 30 учащихся, прошла в формате диалога. «С учетом темы нашего разговора я постаралась провести беседу без нотаций и разбора всех причин, а сосредоточилась на том, как бороться со стрессом, управлять своими эмоциями, контролировать себя и научиться говорить твердое «нет», заботясь о своем здоровье. Несмотря на то, что аудитория довольно молодая, интерес к беседе был заметен», - рассказала ведущая мероприятия, председатель общественного совета проекта «Здоровое будущее», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Она отметила, что подобные встречи очень полезны для молодежи, и их тематику в перспективе планируется расширять.