Общество

ФОМС: в России проживает 80 миллионов неработающих граждан

В России проживает 80 миллионов неработающих граждан, рассказала глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко на пленарном заседании Госдумы, сообщает «Парламентская газета».

«Размер поступления страховых взносов на ОМС неработающего населения рассчитан исходя из численности застрахованного по ОМС неработающего населения. Так, по состоянию на 1 января 2019 года в России проживают 80 миллионов неработающих граждан», — сказала она.

По словам Стадченко, прогнозируемый объем поступлений страховых взносов на ОМС неработающего населения составляет: в 2020 году — 743,8 млрд рублей, в 2021 году — 773,5 млрд рублей и в 2022 году — 804,5 млрд рублей.

«Что касается работающего населения, то размер поступления оценивается на 2020 год в сумме 1 376,1 млрд рублей, на 2021 год — 1 464,8 млрд рублей, на 2022 год — 1 567,6 млрд рублей. Сумма страховых взносов, поступающих в доход бюджета фонда, рассчитана исходя из фонда заработной платы по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год в размере 25 909 млрд рублей, на 2021 год — 27 591 млрд рублей, на 2022 год — 29 545 млрд рублей», — сказала Наталья Стадченко.