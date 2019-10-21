Общество

Псковские коммунисты намерены усилить идейную, теоретическую и прикладную подготовку кандидатов на выборах

Сегодня, 23 октября, прошло очередное заседание бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ, на котором обсудили отчеты руководителей Гдовского, Куньинского и Себежского районных отделений КПРФ, рассмотрели вопросы организации партийно-политической учебы в Псковском областном отделении КПРФ, проведение очередного Пленума обкома КПРФ, план ближайших мероприятий и другие внутрипартийные вопросы.

По первому вопросу «Об уставной деятельности Гдовского, Куньинского и Себежского районных отделений КПРФ» члены бюро заслушали отчеты секретарей комитетов районных отделений. В постановлении бюро отмечается, что в названных отделениях КПРФ проводится определенная работа по выполнению уставных требований: проходит прием в члены КПРФ, организовано распространение партийной печати, проводятся протестные мероприятия. Однако недостаточная работа с молодежью привела к отсутствию в этих районах комсомольских организаций. Местным отделениям поручено наладить работу с молодежью, а также готовить кандидатов на выборы 2020 года.

Заслушав и обсудив информацию первого секретаря комитета Псковского областного отделения КПРФ Петра Алексеенко об организации партийно-политической учебы в Псковском областном отделении КПРФ в 2019-2020 годы, члены бюро обкома КПРФ отметили, что анализ политической борьбы, итогов выборных кампаний свидетельствует о необходимости серьезного усиления идейной, теоретической и прикладной подготовки коммунистов.

«Без постоянного пополнения багажа знаний невозможно проводить успешную пропагандистскую и агитационную работу и решить важнейшую задачу КПРФ - внесение социалистического сознания в широкие слои трудящихся. Поэтому вопрос об организации политической и идейно-теоретической подготовки коммунистов должен составлять первостепенную заботу партийного руководства всех уровней», - отметил первый секретарь Псковского обкома КПРФ.

Комитетам городских и районных отделений КПРФ, первичным партийным отделениям поручено заботиться о повышении теоретических знаний коммунистов и о более широком политическом просвещении трудящихся, совершенствовать формы, методы партийной учёбы и агитационно-пропагандистской работы.

С информацией о проведении праздничных мероприятий 7 ноября, посвященных 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, выступил второй секретарь комитета Псковского областного отделения КПРФ Дмитрий Михайлов. Планируется, что митинги и демонстрации пройдут в Пскове и Великих Луках, а секретари близлежащих районов организуют в них участие делегаций коммунистов и комсомольцев (северные районы - в Псков, южные - в Великие Луки).

Дмитрий Михайлов также констатировал необходимость подбора кандидатур в новый состав Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов: первым секретарям горкомов и райкомов поручено подобрать кандидатуры для участия в конкурсе. Нынешним членам Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов от КПРФ: Максиму Барсукову, Константину Геворгяну и Константину Иванову - подготовить отчеты о своей деятельности.

На бюро принято решение созвать V совместный Пленум комитета и КРК Псковского областного отделения КПРФ 2 ноября. На рассмотрение пленума будет вынесен вопрос «О задачах коммунистов Псковского областного отделения КПРФ по выполнению решений IX (октябрьского) совместного Пленума ЦК и ЦК КРК КПРФ «Об укреплении идейно-политических, организационных и нравственных основ партии», а также другие внутрипартийные и кадровые вопросы.