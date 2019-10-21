Общество

Елена Полонская: Мы с Александром Братчиковым продемонстрировали умение работать в крайне сложной ситуации

И. п. главы Пскова Елена Полонская готова учиться на ошибках своего предшественника, экс-главы города муниципалитета Ивана Цецерского, и выстраивать конструктивные взаимоотношения с главой городской администрации. Об этом она сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«На ошибках учатся», - отметила она, принимая во внимание, что за десять лет своей работы в должности главы Пскова у Ивана Цецерского неоднократно возникали конфликтные ситуации с сити-менеджерами.

«Думаю, мы с Александром Братчиковым прекрасно продемонстрировали свою работу в крайне сложной ситуации, требующей максимальной концентрации сил, умений и возможностей - это проведение Международных Ганзейских дней. Это был некий марафон на выносливость», - отметила Елена Полонская и выразила готовность работать с исполнительной властью города в том же конструктивном русле.