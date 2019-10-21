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Общество

Новые волонтеры профсоюзного отряда тимуровцев активно включились в его работу

23.10.2019 17:52|ПсковКомментариев: 0

Новые волонтеры профсоюзного тимуровского отряда активно включились в его работу. По информации координатора отряда – специалиста отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа Елены Федоровой, за месяц, прошедший с приема в отряд новых членов, тимуровцы совершили 11 выходов к своим подопечным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном профсоюзе, наибольшую активность проявили Илья Никитин (физико-математический факультет ПсковГУ), Елизавета Савицкая и Анна Гультяева (естественно-географический факультет ПсковГУ).

По-прежнему наибольшим спросом у пожилых людей, обращающихся за помощью к волонтерам-тимуровцам, пользуются такие виды помощи как мытье окон и влажная уборка помещений.

Напомним, что 18 сентября в Псковском облсовпрофе прошло очередное собрание участников социального проекта «Тимуровцы». Волонтёры не только подвели итоги своей работы за год, но и приняли в отряд семь новых участников. Всего в составе профсоюзного тимуровского отряда сейчас работают 23 человека.

Отряд профсоюзных тимуровцев - это совместный проект общественной организации «СемьЯ», СОП Псковский облсовпроф и первичной профсоюзной организации студентов ПсковГУ, при поддержке центра устойчивого развития региона. Молодые профсоюзные активисты помогают ветеранам, бывшим узникам концлагерей, пенсионерам по старости, лицам, относящимся к категории «дети войны».

Заявки на предоставление помощи отрядом принимаются по будням с 9:00 до 17:00. По всем вопросам можно обращаться к координатору волонтерского отряда Елене Федоровой – 8 (8112) 72-39-05.

Теги: #профсоюзы
Источник: Псковская Лента Новостей
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