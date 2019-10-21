Общество

Фонд «Старость в радость» начал новогодний сбор подарков для одиноких пожилых людей

В этом году у фонда «Старость в радость» непростая задача собрать 45 тысяч новогодних подарков для пожилых людей и людей с инвалидностью, которые живут в домах престарелых и психоневрологических интернатах, а также для подопечных надомных патронажных служб и комплексных Центров социального обслуживания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В Новый год и Рождество одиночество и заброшенность в домах престарелых чувствуются еще острее. Все концерты и поздравления обычно звучат заранее, да и попадают на них в большинстве интернатов только те, кто может передвигаться сам. В сам вечер 31 декабря нет застолий и салютов, и даже телевизор с новогодним «огоньком» есть далеко не в каждой палате.

«Старость в радость» планирует вручить подарки всем своим подопечным - жителям более 200 интернатов в 30 регионах России. Также праздничные наборы отправятся в некоторые интернаты, в которые волонтеры обычно не ездят, но подарков на Новый год ждут и там. Это не формальность, не просто дань традиции, а действенное лекарство от одиночества. Пожилым людям очень важно знать, что они нужны, что о них помнят.

Набор для новогоднего подарка представляет собой «конструктор» из 3 частей:

душевная часть: открытка, которую подписали индивидуально для адресата, мягкая игрушка;

что-то полезное: футболка, ночная рубашка, крем для рук или крем для бритья;

вкусная часть: мягкие сладости, например, пастила или зефир.

Чтобы поучаствовать в акции, уже сейчас можно сделать денежное пожертвование здесь, а в декабре можно будет купить подарок самостоятельно, принести его в один из пунктов приёма в Москве и других городах, а потом получить отчет о новогодних волонтерских поездках в дома-интернаты. Также можно присоединиться к волонтерам и лично поздравить подопечных фонда «Старость в радость». Адреса пунктов приёма и расписание волонтерских поездок будут опубликованы на сайте фонда.

Итоги акции подведут в январе 2020 года, после того как волонтеры - «внуки Морозы» - развезут все подарки.

«Каждый год мы поздравляем и дарим подарки примерно 45 тысячам человек. Это непростая задача для фонда, каждый год мы волнуемся, что подарков не хватит на всех. Помогите нам - поучаствуйте! Уже сейчас можно перечислить средства на подарки -даже одна пачка зефира имеет значение! А в декабре откроются пункты приема подарков в Москве и других городах.

Мы хотим, чтобы в создании новогоднего чуда для бабушек и дедушек могли поучаствовать все - и те, кто хочет провести время в магазине, выбирая элементы подарков, и привезти их затем на пункт приема. И те, у кого есть возможность потратить лишь две минуты - но, быть может, при этом стать Дедом Морозом для десятков пожилых людей.

Наша большая надежда - что участники новогодней акции останутся с нами и поддержат пожилых людей не только на праздники, но и в течение года. Сейчас это стало совсем легко: на сайте фонда, прямо под сбором подарков, можно подключить ежемесячные пожертвования. Это удобная опция для каждого, кто готов стать постоянным другом бабушек и дедушек - подарить не только новогодний набор, но и заботу и уход после праздников», - комментирует основатель и директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина.