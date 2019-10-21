Общество

В этом году начался капитальный ремонт одного из корпусов Печорской районной больницы

В Печорской районной больнице начался капитальный ремонт одного из лечебных корпусов. В настоящее время на трехэтажном здании корпуса «А», где располагается приемный покой и административные кабинеты, ведется капитальный ремонт кровли. На эти цели направлено около 2,5 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Кроме того, по итогам аукциона определен подрядчик на проведение ремонтных работ самого здания. Им стала организация «Адриком».

Согласно техническому заданию, в корпусе «А» больницы планируются привести в нормативное состояние водопровод, канализацию, системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Подрядная организация также проведет перепланировку и косметическую отделку помещений, отремонтирует крыльцо, заменит окна и двери. Водопровод и систему электроснабжения обновят и в корпусе «Б».

На эти цели будет направлено более 16 млн рублей из регионального бюджета. Ремонтные работы планируется завершить летом 2020 года.

Напомним, что Печорская районная больница была основана в 1917 году. На сегодняшний день в ее составе функционируют стационар на 100 коек, поликлиника на 250 посещений в смену, женская и детская консультации, два офиса врачей общей практики, 10 фельдшерско-акушерских пунктов.