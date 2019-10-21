Городское кафе «Вкус и цвет» представляет новое сезонное меню

Теплое лето закончилось, но это не повод для грусти и осенней хандры. Для каждого осень разная, главное успеть рассмотреть все ее яркие, сочные и вкусные краски. Для этого всех жителей Пскова приглашают в городское кафе «Вкус и цвет».
Новинки сезонного меню:
«Это далеко не все новинки сезонного меню. Приходите и дегустируйте», - призывают сотрудники кафе.
Напомним, в городском кафе «Вкус и Цвет» с 8:30 подают ранние завтраки, а согревающие напитки от барменов можно попробовать в любое время.
Кафе «Вкус и цвет» находится на Октябрьском проспекте, 20, все подробности можно узнать по телефону: +7 (811) 266-35-39.