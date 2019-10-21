Общество

Территория сквера возле детсада «Кораблик» будет включена в системную уборку Пскова

Территория общественного пространства возле детского сада «Кораблик», на которой завершается комплексное благоустройство, будет включена в системную уборку города. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и. п. главы Пскова Елена Полонская, отвечая на вопрос радиослушательницы, которая пожаловалась, что эта территория ранее очень плохо убиралась.

Елена Полонская напомнила, что благоустройство данной территории осуществляется в рамках партпроекта «Формирование современной городской среды». Проект, в частности, предусматривает установку детского игрового комплекса, воркаут площадки с резиновым покрытием, скамеек и урн.

«Все работы в этом году будут завершены. Очень важный проект для нашего микрорайона, потому что не было на территории нашего округа ни одного сквера, где молодому поколению можно было бы проводить свой досуг. И после того, как этот сквер будет сдан подрядчиком, в бюджет города на 2020 и плановый период 2021 - 2022 годов будут внесены изменения, в том числе будут заложены средства на уборку этого сквера. До этого там был пустырь. Территория не была разграничена, поэтому существовали проблемы с ее уборкой. А когда это будет городской сквер, конечно же, его будут убирать», - заключила Елена Полонская.