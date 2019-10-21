Общество

В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников УФСИН России по Республике Карелия, Смоленской, Псковской и Новгородской областям

Сегодня сотрудники, впервые принятые на службу в УИС на должности среднего и старшего начальствующего состава и успешно завершившие профессиональное обучение в Псковском филиале академии, получили свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

Документ о прохождении профессионального обучения выпускникам вручил начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин. За успехи, достигнутые в ходе обучения, лучшие слушатели курсов первоначального профессионального обучения были отмечены благодарственными письмами.

Выпускников поздравили заместитель начальника Псковского филиала Академии ФСИН России по учебной и научной деятельности Юлия Михайлова и старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Владимир Киреев, которые пожелали им, чтобы приобретенные в образовательной организации знания, навыки и умения совершенствовались при прохождении службы в территориальных органах ФСИН России.

Напомним, что профессиональная подготовка проходила в течение месяца. Слушателями были изучены учебные дисциплины, связанные с профессиональной деятельностью сотрудников уголовно-исполнительной системы, основы физической, строевой и огневой подготовки, психолого-педагогической деятельности, делопроизводства и оказания первой медицинской помощи.