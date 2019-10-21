Общество

В Пскове активисты ОНФ провели уроки безопасности дорожного движения для школьников

В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области провели уроки безопасности дорожного движения для школьников. Просветительские мероприятия прошли среди шестых и первых классов социально-экономического лицея №21 в Пскове. Общественники напомнили учащимся младшей и средней школы правила дорожного движения и рассказали о безопасном поведении на дорогах, в транспорте, и во дворах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

«Осенью темнеет рано. Увеличивается количество аварийных ситуаций с участием школьников. Поэтому возникает острая необходимость уберечь детей от дорожно-транспортных происшествий. Еще раз напомнить им о правилах безопасного поведения на дорогах, обсудить проблемные случаи, которые возникают по пути в школу и на другие дополнительные занятия, было очень полезно», - отметила классный руководитель одного из классов Елена Ильина.

После беседы о безопасности дорожного движения активисты Общероссийского народного фронта предложили посмотреть ребятам ряд анимационных видеороликов на тему необходимости строгого соблюдения правил. Затем школьники закрепили знания участием в викторине и получили памятки.

Псковские общественники намерены продолжать проведение профилактических мероприятий в образовательных учреждениях для сокращения случаев детского травматизма на дорогах.