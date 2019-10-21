Общество

Елена Полонская: Мы будем принимать любые законопроекты, которые пойдут во благо псковичей

Псковская городская Дума будет принимать любые законопроекты и решения, которые пойдут во благо псковичей, независимо от того, какая фракция данный законопроект предложила. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и. п. главы города Пскова Елена Полонская, комментируя итоги реализации нацпроектов и проектов партии «Единая Россия» на территории города Пскова.

«На сегодняшний день мы видим, что нацпроекты и партийные проекты активно реализуются на территории нашего муниципалитета. Мы видим большое количество отремонтированных дорог, в том числе центральных, видим строительство новых детских садов, и я уверена, что в следующем году начнем строить новую школу. Депутатский корпус вовлечен в контроль за реализацией нацпроектов», - отметила гость студии, признав, что есть и шероховатости.

«Мы все понимаем, что Псков - динамично развивающийся город Северо-Западного округа, он имеет большое число проектов, которые надо реализовывать, и большое количество проблем, которые надо обсуждать. Но сколько бы мы с вами ни обсуждали, какие надо отремонтировать дворы, дороги, в каком микрорайоне нужно построить детский сад, нельзя забывать, что главные в этой истории - наши избиратели, и они должны у нас стоять на самой верхней ступеньке», - подчеркнула Елена Полонская. По ее мнению, при реализации тех или иных проектов надо спрашивать мнение горожан. «Мы должны спрашивать у псковичей, что мы ремонтируем, где и как. Наши жители должны быть вовлечены в этот процесс. Я понимаю, что первостепенно - это люди, и мы будем принимать любые решения и любые законопроекты со здравым зерном, которые будут идти на благо псковичей, вне зависимости от того, какая фракция данный законопроект предложила», - заключила и.п. главы города.