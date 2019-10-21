Общество

Ввести в Пскове институт общественных помощников главы города предложила Елена Полонская

Ввести в Пскове институт общественных помощников главы города Пскова предложила и.п. главы муниципалитета Елена Полонская. Такое предложение на озвучила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. «Наверное, стоит ввести институт общественных помощников главы города, про которых много говорили. Было много дискуссий на этот счет, но эту идею так и не воплотили в Пскове», - отметила она.

В целом общение с избирателями она считает одним из действенных методов выявления проблем в город и контроля за их устранением. «Как бы нам ни казалась важной определенная яма, но только горожане могут сказать нам, насколько она им мешает. Даже по своему округу могу сказать: бывает, тебе кажется, что эту дорогу надо ремонтировать, но когда начинаешь общаться с избирателями, они подводят тебя за руку к совершенно другому проблемному участку дороги», - пояснила гость студии.

«Поэтому действенный метод только один. Это общение с избирателями. И я весь депутатский корпус на это настраиваю и буду настраивать», - добавила она. Кроме того, Елена Полонская рассказала о намерении активнее вовлекать общественность в решение актуальных вопросов избирательных округов. «У партии «Единая Россия» есть сторонники, про которых мы маленько забыли и мало вовлекали их в диалог и совместную работу. А ее надо возобновить в связке «депутат по округу - первичное отделение партии - представители избирателей», - заключила Елена Полонская.