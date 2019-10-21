Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Золотая осень где отдохнуть?
Сапоги на первые морозы
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Вера Брежнева в Пскове
Архитектор провалов
«Бригадный Подряд» в Пскове
Аварий не будет!
Дом от А до Я
Кто такие шабашники?
не думай о Yota
Идеальное авто в Автотим
и снова #Пушкинбал
Штраф за оскорбление коллектора
Телефон прямого эфира 56-73-72
Не в коня корм?
 
 
 
ещё Общество 21.10.2019 14:180 Школа принимающих родителей - обучение (не) для галочки 23.10.2019 22:070 Власти Псковской области будут развивать систему сопровождаемого проживания людей с особенностями здоровья 23.10.2019 22:040 Достижения израильской медицины в лечении урологических заболеваний 23.10.2019 21:370 ФОМС: в России проживает 80 миллионов неработающих граждан 23.10.2019 21:110 В Пскове активисты ОНФ провели уроки безопасности дорожного движения для школьников 23.10.2019 21:010 В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников УФСИН России по Республике Карелия, Смоленской, Псковской и Новгородской областям
 
 
 
Самое популярное 20.10.2019 22:195 Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе» 20.10.2019 20:204 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове 21.10.2019 10:280 Стали известны подробности субботнего ДТП на Советском мосту 23.10.2019 12:3913 Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области 21.10.2019 15:108 Современное ярмарочное пространство может появиться на улице Юности в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Достижения израильской медицины в лечении урологических заболеваний

23.10.2019 22:04|ПсковКомментариев: 0

Согласно различных статистическим данным у каждого второго мужчины может быть обнаружен хронический простатит в возрасте от 20 до 50 лет.

Около половины всех мужчин после 50 лет страдают аденомой простаты. Касаемо онкологических заболеваний рак, предстательной железы занимает втрое место по распространенности среди других онкологических заболеваний у мужчин. Этот вид рака является третьей по частоте причиной смертности у мужчин.

Наиболее распространены такие урологические заболевания как простатит, аденома простаты, рак предстательной железы, мужское бесплодие и нарушения сексуальной функции. Эти заболевания значительно ухудшают качество жизни и могут привести к летальному исходу. Исследования причин, разработка эффективной терапии и надежной диагностики находится на приоритетных позициях в мировой медицине.

Большинство клиник Израиля специализируются на терапии урологической патологии, предоставляют свои базы для проведения исследований в сфере урологии.

Приспособление для лечения аденомы простаты

Одним из результатов научной деятельности израильских ученых стало изобретение аппарата, который, способен нормализовать мочеиспускание при аденоме простаты.

Аденома простаты или гиперплазия предстательной железы причиняет ряд неприятных симптомов, одним из которых является затруднение мочеиспускание. Увеличенная железа оказывает давление на мочеиспускательный канал и препятствует выходу мочи. Возникает боль, дискомфорт.

Ученые предлагают особое устройство, представляющее собой стент в виде бабочки, который вводится в уретру. Этот стент может приподнять простату, зафиксировать ее в определенном положении, чтобы не сдавливать уретру. Стент не контактирует с мочой, может быть легко извлечен при необходимости.

Одна из первых процедур была проведена в израильской клинике «Зив» в Цфате. Пациентам ввели устройства, а после непродолжительного наблюдения за состоянием, они были выписаны домой.

Мужчины не предъявили никаких жалоб, отрицали ощущение инородного тела, дискомфорт или боль и указывали на значительное облегчение мочеиспускания. На данный момент процедура имеет все -таки некоторые противопоказания. Например, стент нельзя устанавливать тем пациентам, которые перенесли оперативные вмешательства на предстательной железе, а также при увеличении средней доли простаты.

До изобретения этого устройства аденому лечили медикаментами, которые не всегда были эффективны, а также устанавливали катетер, отводящий мочу. Однако катетеры могут забиваться и вызывать у пациента выраженный болевой синдром, что является причиной отказа от них.

Новый метод диагностики в борьбе с раком простаты

Рак простаты относится так же к урологической отрасли медицины. Ежегодно только в Израиле 2,5 тыс. человек сталкиваются с диагнозом рака предстательной железы. Чрезвычайно важно диагностировать эту патологию на ранних стадиях. Особенностью проведения большинства диагностических процедур при раке предстательной железы - это их дискомфорт, они могут быть болезненны и неприятны.

На данный момент в большинстве клиник принят следующий алгоритм: сначала проводится PSA, а затем, при необходимости, осуществляется биопсия и другие необходимые процедуры.

PSA - это анализ крови на наличие специфического пептида, который может свидетельствовать о наличии опухоли. Проблема заключалась в том, что во многих случаях положительные анализы PSA не всегда подтверждались биопсией и получалось, что оперативные методы диагностики были проведены зря.

Новый анализ был разработан в США, называется 4KSCORE ее внедрением занимается клиника Меир. Это тест предусматривает анализ крови на наличие уже 4-х видов белка. Тест более специфичен и точен. При положительном анализе первой фазы, проводятся дополнительные лабораторные тесты, которые могут дать ответы на такие вопросы как: какова степень опасности опухоли, выживаемость течение 10 лет.

Новый тест позволит избежать в будущем ненужных, неприятных и дорогостоящих процедур. Стоит отметить, сам тест также стоит достаточно дорого, но в дальнейшем, есть перспектива, что именно он, позволив избежать других ненужных методов диагностики, сэкономит в будущем средства самому пациенту.

Определение рака крови по анализу мочи

Еще одна технология для диагностика рака разработана уже в самом Израиле, называется CellDetect. Опробован новый метод в израильской клинике «Каплан». Материалом исследования является уже не кровь, а моча. Метод заключается в поиске раковых клеток в моче пациента с применением особых маркеров с цититопатолгической окраской. Исследование показало чувствительность в 91,3%, а специфичность – около 75%. Помимо рака предстательной железы метод показал неплохие диагностики при обнаружении рака шейки матки и мочевого пузыря.

Новый метод в 2018 году был опробован у 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «рак предстательной железы». Для сравнения были взяты образцы мочи также у 31 здорового человека. Точность, именно в ходе этого эксперимента достигла 80%, то есть в этих 80% результаты теста совпали с результатами биопсии, проведенной до анализа.

Метод еще предстоит усовершенствовать. Но уже точно известно, что он является хорошей перспективой в качестве метода, определяющего необходимость проведения других сложных диагностических процедур, предусматривающих хирургическое вмешательство.

Урологические заболевания, отравляют жизнь которые многих пациентов иногда вынуждают стыдится и иногда стеснятся вовремя обратиться за медицинской помощью. Теперь они поддаются успешному излечению или коррекции, способной улучшить жизнь больным.

Израиль – место концентрации местных и лучших зарубежных научных наработок. В клиниках созданы все условия, чтобы лечение урологических заболеваний за границей было не только эффективным, но и комфортным. Помимо врачей с мировой репутацией, современных препаратов, и роботизированного оборудования для операций, предоставляются удобные палаты, а также русскоязычное сопровождение.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 293 человека
23.10.2019, 22:070 Власти Псковской области будут развивать систему сопровождаемого проживания людей с особенностями здоровья 23.10.2019, 22:040 Достижения израильской медицины в лечении урологических заболеваний 23.10.2019, 21:520 Псковская область одной из первых присоединилась к проекту «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей» 23.10.2019, 21:450 Премьера музыкально-театральной композиции «Человечества Поющая душа» состоится в Пскове
23.10.2019, 21:370 ФОМС: в России проживает 80 миллионов неработающих граждан 23.10.2019, 21:110 В Пскове активисты ОНФ провели уроки безопасности дорожного движения для школьников 23.10.2019, 21:010 В Пскове завершилось профессиональное обучение сотрудников УФСИН России по Республике Карелия, Смоленской, Псковской и Новгородской областям 23.10.2019, 20:500 Псковский Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в традиционном Рождественском фестивале
23.10.2019, 20:400 В псковском Красном Кресте обсудили важные темы о здоровом питании 23.10.2019, 20:290 Жителей Псковской области приглашают пройти «Дорогою бобра» и совершить «Клюквенный тур» 23.10.2019, 20:150 Ввести в Пскове институт общественных помощников главы города предложила Елена Полонская 23.10.2019, 20:100 Под крыльями голубя: Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья
23.10.2019, 20:031 «Росконтроль» нашел мышьяк и свинец в тростниковом сахаре 23.10.2019, 19:560 Почти 500 тысяч рублей задолженности по налогам погасили юрлица и предприниматели Стругокрасненского района 23.10.2019, 19:423 Елена Полонская: Мы будем принимать любые законопроекты, которые пойдут во благо псковичей 23.10.2019, 19:340 Иностранец получил штраф в 60 тысяч рублей за незаконное пересечение границы в Невельском районе
23.10.2019, 19:150 Более 160 должников посетили псковские налоговики и судебные приставы 23.10.2019, 19:100 В преддверии профессионального праздника псковские таможенники посадили в Финском парке клены 23.10.2019, 19:020 Территория сквера возле детсада «Кораблик» будет включена в системную уборку Пскова 23.10.2019, 18:500 Губернатор поручил новому руководителю вывести областной МФЦ на новый уровень
23.10.2019, 18:451 Реплика Донецкого: Побор на Кап-кап ремонт 23.10.2019, 18:430 Городское кафе «Вкус и цвет» представляет новое сезонное меню 23.10.2019, 18:330 Регоператор по обращению с коммунальными отходами в Псковской области рассказал об отношениях с «АСПО» 23.10.2019, 18:270 Роскачество обнаружило в образцах ромашкового чая плесень и микроорганизмы
23.10.2019, 18:160 Фильм о школьном волонтерском движении покажет региональная киносеть в рамках акции «День Доброй Воли» 23.10.2019, 18:120 В этом году начался капитальный ремонт одного из корпусов Печорской районной больницы 23.10.2019, 18:070 Фонд «Старость в радость» начал новогодний сбор подарков для одиноких пожилых людей 23.10.2019, 18:061 Президиум Генсовета «Единой России» утвердил протокол о выдвижении Елены Полонской на пост главы Пскова
23.10.2019, 18:000 До +13 градусов ожидается завтра в Псковской области 23.10.2019, 17:520 Новые волонтеры профсоюзного отряда тимуровцев активно включились в его работу 23.10.2019, 17:440 Начисляется ли пенсия во время ухода за инвалидами, детьми и пенсионерами? 23.10.2019, 17:374 В «ЭкоПроме» ответили на претензии УФАС о тарифах на вывоз мусора в Псковской области
23.10.2019, 17:196 Новым гендиректором «Псковпассажиравтотранса» станет Юрий Киргинцев - источник 23.10.2019, 17:120 Опочанку привлекут к ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде 23.10.2019, 16:480 «ЭкоПром» заключил договоры на обслуживание почти с половиной юрлиц Псковской области 23.10.2019, 16:411 Псковские коммунисты намерены усилить идейную, теоретическую и прикладную подготовку кандидатов на выборах
23.10.2019, 16:350 С псковскими учащимися поговорили о вреде наркотиков в рамках проекта «Здоровое будущее» 23.10.2019, 16:240 Женщины стали играть более важную роль в общественно-политической жизни России 23.10.2019, 16:172 Свыше 50 тысяч рублей попытался дать пскович сотруднику ГИБДД в виде взятки 23.10.2019, 16:031 На «Ночь искусств» в Изборск приглашают псковичей
23.10.2019, 15:597 Елена Полонская: Мы с Александром Братчиковым продемонстрировали умение работать в крайне сложной ситуации 23.10.2019, 15:510 Псковские спасатели приняли участие в Международных соревнованиях по оказанию помощи в горах 23.10.2019, 15:491 Россияне смогут получать пенсию по старым правилам, но не государственную 23.10.2019, 15:424 Володин предложил перенаправлять неизрасходованные средства регионов
23.10.2019, 15:340 Власти Псковской области объяснили, почему стоимость проезда в общественном транспорте в Невеле на 10 рублей дороже 23.10.2019, 15:230 Почти две трети россиян хотят знать зарплату своих начальников 23.10.2019, 15:162 Областная библиотека представляет программу для школьников на время осенних каникул 23.10.2019, 15:090 Псковичей приглашают принять участие в военно-патриотической акции, посвященной службе по контракту
23.10.2019, 15:020 «Супер фитнес» приглашает псковичей на открытый урок по боксу 23.10.2019, 14:596 Елена Полонская: При принятии решений депутаты должны ставить во главу угла человека и его интересы 23.10.2019, 14:510 Губернатор Михаил Ведерников провел совещание по подготовке «дорожной карты» по развитию техпредпринимательства 23.10.2019, 14:454 Истории с цветными ручками на выборах главы Пскова не будет - Елена Полонская
23.10.2019, 14:370 «Серебряное» волонтерство станет темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 23.10.2019, 14:331 Состоялась встреча и. п. главы Пскова с генконсулом Франции в Санкт-Петербурге 23.10.2019, 14:280 Псковичка погибла в ДТП в Вологодской области 23.10.2019, 14:174 Участницы конкурса «Мисс Россия — Мисс Псков 2019» примерили крылья Малефисенты
23.10.2019, 14:160 «Собственной персоной» с Еленой Полонской. ВИДЕО. 23.10.2019, 14:092 Елена Полонская: Каждый депутат имеет право сложить полномочия, если считает нужным 23.10.2019, 14:018 «ЭкоПром» начнет взыскивать долги с жителей Псковской области 23.10.2019, 13:550 Банк «Открытие» профинансировал издание каталога к 100-летию Михаила Калашникова
23.10.2019, 13:413 Глава Пскова будет избран в ноябре – Елена Полонская 23.10.2019, 13:390 В Минздраве поддержали инициативу о запрете продажи детского шампанского 23.10.2019, 13:362 Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах 23.10.2019, 13:253 Это была реальная, открытая и честная борьба - Елена Полонская о конференции городского отделения партии «Единая Россия»
23.10.2019, 13:244 Директор «ЭкоПрома»: Наша задача - к концу года обслуживать всю территорию Псковской области 23.10.2019, 13:160 Наделить все территориальные избирательные комиссии статусом юридического лица предлагает региональный избирком 23.10.2019, 13:070 В России заработала горячая линия по качеству и безопасности плодоовощных продуктов 23.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской
23.10.2019, 12:550 Сыр, следовавший из Литвы в Казахстан, «развернули» в Псковской области 23.10.2019, 12:452 Псковичи освоили хохотанье на занятиях по смехойоге в «Супер фитнес» 23.10.2019, 12:390 Фальшивые сто долларов обнаружены в финансовом учреждении Пскова 23.10.2019, 12:3913 Михаил Ведерников подписал постановление об увеличении времени продажи алкоголя в Псковской области
23.10.2019, 12:300 В ГИБДД не получали указаний по изменению ПДД для беспилотных авто 23.10.2019, 12:234 Порховский парикмахер завоевал «серебро» на чемпионате по профмастерству в Париже 23.10.2019, 12:160 Вера Брежнева выступит в Пскове с большим сольным концертом 30 октября 23.10.2019, 12:142 ПЛН-ТВ: Нужны ли в России льготники - «жертвы перестройки»?
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.