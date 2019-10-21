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Достижения израильской медицины в лечении урологических заболеваний

Согласно различных статистическим данным у каждого второго мужчины может быть обнаружен хронический простатит в возрасте от 20 до 50 лет.

Около половины всех мужчин после 50 лет страдают аденомой простаты. Касаемо онкологических заболеваний рак, предстательной железы занимает втрое место по распространенности среди других онкологических заболеваний у мужчин. Этот вид рака является третьей по частоте причиной смертности у мужчин.

Наиболее распространены такие урологические заболевания как простатит, аденома простаты, рак предстательной железы, мужское бесплодие и нарушения сексуальной функции. Эти заболевания значительно ухудшают качество жизни и могут привести к летальному исходу. Исследования причин, разработка эффективной терапии и надежной диагностики находится на приоритетных позициях в мировой медицине.

Большинство клиник Израиля специализируются на терапии урологической патологии, предоставляют свои базы для проведения исследований в сфере урологии.

Приспособление для лечения аденомы простаты

Одним из результатов научной деятельности израильских ученых стало изобретение аппарата, который, способен нормализовать мочеиспускание при аденоме простаты.

Аденома простаты или гиперплазия предстательной железы причиняет ряд неприятных симптомов, одним из которых является затруднение мочеиспускание. Увеличенная железа оказывает давление на мочеиспускательный канал и препятствует выходу мочи. Возникает боль, дискомфорт.

Ученые предлагают особое устройство, представляющее собой стент в виде бабочки, который вводится в уретру. Этот стент может приподнять простату, зафиксировать ее в определенном положении, чтобы не сдавливать уретру. Стент не контактирует с мочой, может быть легко извлечен при необходимости.

Одна из первых процедур была проведена в израильской клинике «Зив» в Цфате. Пациентам ввели устройства, а после непродолжительного наблюдения за состоянием, они были выписаны домой.

Мужчины не предъявили никаких жалоб, отрицали ощущение инородного тела, дискомфорт или боль и указывали на значительное облегчение мочеиспускания. На данный момент процедура имеет все -таки некоторые противопоказания. Например, стент нельзя устанавливать тем пациентам, которые перенесли оперативные вмешательства на предстательной железе, а также при увеличении средней доли простаты.

До изобретения этого устройства аденому лечили медикаментами, которые не всегда были эффективны, а также устанавливали катетер, отводящий мочу. Однако катетеры могут забиваться и вызывать у пациента выраженный болевой синдром, что является причиной отказа от них.

Новый метод диагностики в борьбе с раком простаты

Рак простаты относится так же к урологической отрасли медицины. Ежегодно только в Израиле 2,5 тыс. человек сталкиваются с диагнозом рака предстательной железы. Чрезвычайно важно диагностировать эту патологию на ранних стадиях. Особенностью проведения большинства диагностических процедур при раке предстательной железы - это их дискомфорт, они могут быть болезненны и неприятны.

На данный момент в большинстве клиник принят следующий алгоритм: сначала проводится PSA, а затем, при необходимости, осуществляется биопсия и другие необходимые процедуры.

PSA - это анализ крови на наличие специфического пептида, который может свидетельствовать о наличии опухоли. Проблема заключалась в том, что во многих случаях положительные анализы PSA не всегда подтверждались биопсией и получалось, что оперативные методы диагностики были проведены зря.

Новый анализ был разработан в США, называется 4KSCORE ее внедрением занимается клиника Меир. Это тест предусматривает анализ крови на наличие уже 4-х видов белка. Тест более специфичен и точен. При положительном анализе первой фазы, проводятся дополнительные лабораторные тесты, которые могут дать ответы на такие вопросы как: какова степень опасности опухоли, выживаемость течение 10 лет.

Новый тест позволит избежать в будущем ненужных, неприятных и дорогостоящих процедур. Стоит отметить, сам тест также стоит достаточно дорого, но в дальнейшем, есть перспектива, что именно он, позволив избежать других ненужных методов диагностики, сэкономит в будущем средства самому пациенту.

Определение рака крови по анализу мочи

Еще одна технология для диагностика рака разработана уже в самом Израиле, называется CellDetect. Опробован новый метод в израильской клинике «Каплан». Материалом исследования является уже не кровь, а моча. Метод заключается в поиске раковых клеток в моче пациента с применением особых маркеров с цититопатолгической окраской. Исследование показало чувствительность в 91,3%, а специфичность – около 75%. Помимо рака предстательной железы метод показал неплохие диагностики при обнаружении рака шейки матки и мочевого пузыря.

Новый метод в 2018 году был опробован у 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «рак предстательной железы». Для сравнения были взяты образцы мочи также у 31 здорового человека. Точность, именно в ходе этого эксперимента достигла 80%, то есть в этих 80% результаты теста совпали с результатами биопсии, проведенной до анализа.

Метод еще предстоит усовершенствовать. Но уже точно известно, что он является хорошей перспективой в качестве метода, определяющего необходимость проведения других сложных диагностических процедур, предусматривающих хирургическое вмешательство.

Урологические заболевания, отравляют жизнь которые многих пациентов иногда вынуждают стыдится и иногда стеснятся вовремя обратиться за медицинской помощью. Теперь они поддаются успешному излечению или коррекции, способной улучшить жизнь больным.

Израиль – место концентрации местных и лучших зарубежных научных наработок. В клиниках созданы все условия, чтобы лечение урологических заболеваний за границей было не только эффективным, но и комфортным. Помимо врачей с мировой репутацией, современных препаратов, и роботизированного оборудования для операций, предоставляются удобные палаты, а также русскоязычное сопровождение.