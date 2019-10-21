Общество

В преддверии профессионального праздника псковские таможенники посадили в Финском парке клены

В преддверии профессионального праздника Дня таможенника Российской Федерации сотрудники Псковской таможни посадили в Финском парке остролистные клены. У посаженных деревьев будут свои шефы, те, кто будет следить за их ростом, осуществлять подкормку и полив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Клены посажены недалеко от административного здания Псковской таможни, поэтому для сотрудников ведомства постоянно отслеживать состояние деревьев не составит особого труда. По историческим справкам, недалеко от административного здания находилась таможенная изба, а на берегу Псковы под стенами Крома - Рыбный торг. Древний Псков поддерживал постоянные торговые отношения, торговал с Ганзою. А где торговля - там пошлины и сборы.

- В пограничной Псковской области профессия таможенника не является экзотической, это вполне приземленная профессия. Со службой в таможенных органах связано уже несколько поколений псковичей. Псковская таможня самая многочисленная в Северо-Западном регионе. Более половины сотрудников родились в Пскове или длительное время проживают и работают здесь, - отметила начальник таможни Светлана Степанова. - В последние годы город заметно преобразился, и мы в преддверии нашего профессионального праздника с большим удовольствием вносим вклад в озеленение нашего города. Долгих лет жизни желаю коллективу таможни и посаженным нами деревьям.

Таможенники посадили саженцы клена остролистного по всем рекомендациям профессионалов. Выбор именно этого вида клена оказался не случайным. Этот вид морозоустойчив, хорошо развивается в условиях города, достигает в высоту 6- 12 метров и около 7 метров в диаметре.

Шесть остролистных кленов, посаженных таможенниками, будут радовать горожан и гостей города.