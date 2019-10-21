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Общество

Генпрокуратура предложила запретить публикации о преступлениях подростков

24.10.2019 08:12|ПсковКомментариев: 0

Генпрокуратура России предлагает запретить публикации о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не провоцировать их повторений. Об этом сообщила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Марина Зайцева в ходе круглого стола в Совете Федерации «Актуальные вопросы противодействия популяризации криминальной субкультуры среди несовершеннолетних», пишет ТАСС.

По ее словам, Генпрокуратура предложила Министерству цифрового развития и массовых коммуникаций усовершенствовать законодательство о СМИ в части информирования через средства массовой информации о преступлениях несовершеннолетних.

«Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», - подчеркнула она.

По ее словам, в этом году Генпрокуратура проводила проверки в Забайкальском крае, а затем еще в ряде регионов России в связи с информацией о распространении криминальной субкультуры, в том числе движения АУЕ среди подростков. Как показала проверка, «приверженность криминальной субкультуре распространяется очень быстро через интернет». «Только в ходе проверки, которая длилась несколько месяцев, по обращениям Генпрокуратуры было блокировано более 7 тыс. сайтов, которые распространяли призывы к подключению к таким деструктивным движениям», - сообщила Зайцева.

«Мы поддерживаем инициативу по установлению ответственности провайдеров за распространение такой информации. Закрываем (такие сайты), а через 10 минут их становится в два раза больше», - заметила она. В связи с этим, по ее словам, из-за влияния негативной информации в интернете на подростков и молодежь необходимо принимать радикальные меры.

Теги: #прокуратура #подростки
Источник: Псковская Лента Новостей
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