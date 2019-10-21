Общество

Власти Псковской области будут развивать систему сопровождаемого проживания людей с особенностями здоровья

Власти Псковской области намерены расширять сеть квартир для обеспечения условий сопровождаемого проживания людей с ментальными нарушениями. Об этом заявил губернатор Псковской Михаил Ведерников во время посещения отделения Псковской региональной общественной благотворительной организации «Общество родителей детей-инвалидов с аутизмом „Я и Ты“», расположенного на улице Технической в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

Во время визита главу региона сопровождали директор «Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения» Андрей Царев и председатель общества «Я и Ты» Дмитрий Захарченко. О жизни подопечных рассказала руководитель отделения сопровождаемого проживания Елена Виноградова.

Самому молодому участнику проекта сопровождаемого проживания 23 года, самому старшему — 40 лет. Всего в двух пятикомнатных квартирах проживают 10 человек. Размещаются они по одному или по два в комнате. Социальные работники круглосуточно находятся в квартире, чтобы помочь постояльцам в бытовых вопросах.

«Один из подопечных может полностью делать все самостоятельно, и ему необходима минимальная помощь, другому требуется больше внимания. Главный принцип: если человек может делать что-то сам, он будет это делать. А тот объем помощи, который необходим, мы предоставляем», — отметила Елена Виноградова и добавила, что с подопечными работает социальный педагог. Он выделяет те области, в которых можно провести обучение, и те, в которых уже необходим уход.

У каждого подопечного есть свои обязанности по дому. Кто-то готовит, кто-то убирается, кто-то гладит одежду, кто-то ходит в магазин. Для каждого разработана индивидуальная система, по которой он может выбирать необходимые продукты: список или карточки с картинками. Каждый вечер проходит общее собрание, на котором обсуждаются планы на следующий день.

Все жильцы учебных квартир свободны в своих перемещениях. Они могут пойти погулять или съездить к родителям. Некоторые подопечные самостоятельно добираются на общественном транспорте до работы в интеграционные мастерские.

Михаил Ведерников пообщался с воспитанниками и посмотрел комнаты, в которых они живут. Глава региона также поинтересовался потребностью в дополнительных квартирах. Елена Виноградова заметила, что сейчас в режиме ожидания 6 человек с ментальными нарушениями. В ближайшей перспективе их число может возрасти до 15–20.

«Практика сопровождаемого проживания уникальна не только для Псковской области, но и в целом для страны. Очень многие регионы присылают своих представителей, чтобы познакомиться с нашим опытом, и перенять его. Надеюсь, что мы здесь пальму первенства будем сохранять, и с нашей стороны обязательно будем оказывать проекту всяческую поддержку: в следующем году предусмотрим приобретение еще одной-двух таких квартир», — сказал Михаил Ведерников по итогам осмотра.

Проект «Сопровождаемое проживание в Пскове» реализуется с 2013 года и является логическим продолжением работы, направленной на включение в жизнь общества людей с тяжелой инвалидностью, наряду с Центром лечебной педагогики и Производственно-интеграционных мастерских. По итогам Всероссийского конкурса проектов «Лучший социальный проект года — 2017», проект признан лучшим в номинации «Лучший социальный проект года в области социального обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» на общероссийском уровне.