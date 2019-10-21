Общество

Россияне стали больше доверять спецслужбам – опрос

Россияне стали больше доверять спецслужбам. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, поступившие в «Интерфакс». По сравнению с 2009 годом число доверяющих спецслужбам увеличилось на 17%. Улучшили показатели за десять лет полиция, прокуратура и суд. Уровень доверия полицейским с 17% в 2009 году возрос до 32% в настоящее время, работникам прокуратуры - с 21% до 30%, судьям - с 21% до 28%.

Среди государственных органов и общественных движений наибольшим доверием россиян пользуются армия, наименьшим - политические партии. Согласно результатам социологического исследования, армии доверяют 63% россиян. По сравнению с 2009 годом этот показатель вырос почти вдвое. Политическим партиям доверяют только 16% опрошенных, хотя и этот показатель в два раза выше, чем десять лет назад. За армией в институциональном рейтинге доверия россиян следуют президент и спецслужбы: им доверяют соответственно 60% и 48% респондентов.

Доверие к главе государства, по сравнению с 2009 годом, снизилось на 3%. Правительству и церкви сейчас доверяют на 8% россиян меньше, чем в 2009 году - 40% (48% в 2009 году) и 26% (34% в 2009 году) соответственно. Уровень доверия россиян обеим палатам парламента практически не изменился и составляет 24%. Примерно такое же количество сограждан (27%) заявляют о доверии СМИ.