Общество

В Пскове старшие по домам обсудили меры защиты пожилых горожан от телефонных мошенников

Состоялась очередная встреча участников Клуба председателей Советов многоквартирных домов города Пскова под руководством депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева совместно с членом Общественного Совета при комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Ниной Каштановой. В рамках серии мероприятий, запланированных в октябре с участием людей предпенсионного и пенсионного возраста, была рассмотрена тема «Защита старшего поколения от мошеннических действий».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, перед участниками клуба выступил старший оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска Псковской области Александр Полатовский и депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев с информацией о тех формах мошенничества, которые в настоящее время особенно часто используются в отношении старшего поколения и о мерах защиты от действий мошенников. Чаще всего жертвами мошенников становятся пожилые люди, и задача старших по дому проинформировать своих жильцов и посодействовать в распространении предупреждающих листовок.

Участники встречи получили памятку с информацией о мерах защиты от мошеннических действий в случае приглашения на бесплатное медицинское обследование, начисления несуществующей субсидии, блокировки банковской карты, смс рассылки.

Были озвучены простые правила, которые помогают предупредить действия мошенников:

1. Не открывайте двери незнакомым людям, кем бы они ни представлялись, если вы предварительно не вызывали их к себе домой.

2. Если человек представился сотрудником социальной службы, проверьте его документы, не открывая дверь. Позвоните в названную им организацию и уточните, направляли ли они к вам специалиста. Не стесняйтесь, это совершенно нормально!

3. Не отдавайте никакие документы (паспорт, пенсионное или ветеранское удостоверение, документы на квартиру и другие документы) незнакомым людям.

4. Не подписывайте документы, содержание которых вам не совсем понятно. Внимательно читайте данный документ.

5. Не доверяйте, если вам звонят и сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в аварию, в больницу или совершил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку, купить дорогие лекарства. Это обман!

6. Не приобретайте у людей, назвавшихся представителями торговых фирм, продукты, бытовую технику, лекарства.

7. Если незнакомец сообщает о выигрыше, блокировке банковской карты, о перерасчете квартплаты, срочном обмене денег на дому, не верьте - это мошенничество!

8. Не принимайте никаких решений в спешке, обязательно позвоните вашим родственникам.

9. Заранее запишите телефоны вашей управляющей компании или ТСЖ, социальной службы, вашего банка.

10. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Участники клуба поблагодарили организаторов за предоставленную возможность еще раз обсудить острую тему как не стать жертвой мошенника.