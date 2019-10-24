Общество

Псковичка, которая 5 лет борется с «наркопритоном» в своем подъезде, просит помощи у властей

«Помогите остановить наркотический беспредел в многоквартирном доме на Кузбасской дивизии», - с такой просьбой в редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась псковичка. Женщина рассказала о ситуации, которая не дает ей спокойно жить в своей квартире вот уже как 5 лет.

«С весны 2014 года с верхних квартир, расположенных над моей, по вентиляции, сливным шахтам, через открытые окна и балкон в мою квартиру проникают запахи химических, возможно, наркотических, веществ. Они вызывают удушье, покраснения лица, повышение давления, пульс учащается», - рассказала псковичка.

По ее словам, ночью из квартиры слышны громкие стуки, «гудят вытяжные устройства и какие-то двигатели», мешая ночному отдыху.

Женщина неоднократно обращалась в правоохранительные органы и профильные ведомства: УМВД России по Псковской области, городскую прокуратуру, ОП №1 УМВД России по Пскову, региональный УКОН, УФС по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Псковской области, региональный Роспотребнадзор, однако ни одно ведомство нарушений не обнаружило.

В частности, Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области ответил, что концентрация формальдегида и CO2 в воздухе квартиры псковички в пределах нормы - так же, как и уровень шума. Правда, сама обратившаяся считает, что замеры просто делали в то время, когда шума не было.

«Дали целый ряд рекомендаций: МЧС советует зажигать свечу, чтобы запах исчезал, ООО «Жилсервис» рекомендует установить дополнительный вентилятор в квартире, а сотрудники некоторых ведомств советуют самый «действенный» метод - принимать снотворное», - поделилась псковичка.

Обращение в городскую прокуратуру оказалось более действенным. По итогам проверок ведомство выявило нарушения в рассмотрении дела псковички, но это касалось процедурных вопросов, а в самой ситуации, подчеркивает она, так ничего и не изменилось. «А здоровье мое за эти годы ухудшилось из-за хронического недосыпания и отравления химическими веществами, поступающими в мою квартиру с верхних этажей», - уверяет женщина.

«Помогите сохранить мою жизнь и здоровье от хронического отравления производными наркотическо-химического производства», - обращается к властям псковичка.