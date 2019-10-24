Общество

Скончалась первый замдиректора ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» Зинаида Старостенко

23 октября на 70-м году жизни скончалась первый заместитель директора ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» Зинаида Старостенко.

Зинаида Владимировна родилась 15 марта 1950 года в городе Енакиево Донецкой области.

Всю свою жизнь посвятила кропотливому труду на благо своей страны. Принимала активное участие в создании единой государственной экспертизы проектной документации на территории Псковской области. Зинаида Владимировна работала в экспертных органах с 1991 года: с 2007 года - в должности заместителя директора ГУ Госэкспертиза Псковской области, а с мая 2014 года - в должности первого заместителя директора ГАУ «Госэкспертиза Псковской области».

В 2004 году Зинаиде Старостенко присвоено звание «Почетный строитель России».

«Зинаида Владимировна многое дала своей семье, став надежной опорой для своих родителей, братьев, племянников, любящей женой, примером в глазах для родственников и друзей. Добрая память о Зинаиде Владимировне навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал», - отметили ее коллеги.

Отпевание Зинаиды Старостенко пройдет 25 октября в 11.00 в церкви Преполовения Пятидесятницы (ул. Детская, 3).