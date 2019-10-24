Общество

Главный архитектор Пскова Евгений Скачков приветствует создание Архсовета

Главный архитектор Пскова, советник Российской академии архитектуры и строительных наук Евгений Скачков приветствует создание объединенного общественного Совета псковских архитекторов. Об этом он сообщил сегодня, 24 октября, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По мнению Евгения Скачкова, Архсовет - это надежная группа профессионалов. Спикер отметил, что «взаимодействие с Архсоветом будет тесное, по сути оно будет происходить в ручном режиме».

Скачков отметил, что, возможно, встречи, на которых будут обсуждать важные моменты, станут еженедельными - «каждая мелочь важна».

Главный архитектор Пскова также заявил, что готов к постоянному открытому диалогу с архитектурным сообществом.