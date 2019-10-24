Общество

Курилки хотят вернуть в аэропорты России в виде непрозрачных зон

Комитет Госдумы по охране здоровья в четверг поддержал во втором чтении поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в которых предлагается вернуть курительные зоны в аэропорты, но сделать их стены непрозрачными.

Законопроект о возвращении в аэропорты изолированных зон для курения был разработан депутатом Госдумы Сергеем Боярским («Единая Россия») и ранее одобрен Госдумой в первом чтении, сообщает «Интерфакс».

Подготовленные ко второму чтению изменения предлагают сделать непрозрачными зоны аэропортов, которые будут специально выделяться для курильщиков.

Разработчик поправок заявил на заседании комитета, что «учел предложение Минздрава, чтобы зоны были непрозрачными и процесс курения не был заметен из других помещений». Боярский считает, что, делая такие зоны непрозрачными, «можно избежать пропаганды курения».

Курение на территории российских аэропортов запрещено с 1 июня 2013 года. Администрации аэропортов жалуются на этот запрет, потому что часть пассажиров все равно курит, но уже в туалетах, которые для этого совершенно не предназначены.