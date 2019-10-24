Общество

Псковская таможня информирует о внедрении авторегистрации транзитных деклараций

В октябре 2019 года запланирован полномасштабный запуск технологии автоматической регистрации электронных транзитных деклараций, поданных в отношении товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным транспортом. Псковская таможня входит в число таможенных органов, наделенных полномочиями по помещению товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской таможне, электронные технологии и электронный обмен информацией проникают в современную жизнь. Не стоят на месте и автоматизированные системы таможенных органов, способные проводить анализ и принимать решения от имени таможенных органов без участия человеческого фактора.

«Технология электронного декларирования товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита переходит на следующий этап – автоматическую регистрацию электронных транзитных деклараций, пояснила начальник отдела контроля за таможенным транзитом службы организации таможенного контроля Ольга Цоглина. - Завершается тестирование разработанной технологии проверки подаваемых участниками ВЭД электронных транзитных деклараций на возможность их регистрации, а в дальнейшем и выпуска, без участия должностных лиц таможенных органов. Автоматизированная система контроля за таможенным транзитом объективна в принятии решения и превосходит человеческий фактор по скорости и точности проверки заявленных сведений. Но для успешной автоматической регистрации декларантам процедуры транзита необходимо полно и достоверно внести сведения в электронные транзитные декларации. Первые результаты проводимого эксперимента показали «слабые» места в работе декларантов таможенной процедуры, касающиеся правил заполнения электронной транзитной декларации. Я призываю участников ВЭД уделить этим вопросам пристальное внимание».

По вопросам, касающимся авторегистрации транзитных деклараций, участники внешнеэкономической деятельности могут обратиться в отдел контроля за таможенным транзитом службы организации таможенного контроля Псковской таможни по телефону (8112) 692 231.