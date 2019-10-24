Общество

Таланты среди первокурсников выявляли в Псковском филиале Академии ФСИН России

Сотрудники группы по работе с личным составом отдела кадров Псковского филиала Академии ФСИН России.на конкурсной основе провели отбор первокурсников в творческие коллективы образовательной организации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Первокурсникам предложили продемонстрировать свои вокальные и хореографические возможности, а также рассказать о себе и своих увлечениях, желании проявить способности и умения, обучаясь в Псковском филиале Академии ФСИН России.

«Вовлечение первокурсников в творческий процесс – с этой целью проводится наша встреча с ними, и мы очень хотим дать им возможность самореализации, что позволит самосовершенствованию, формированию коммуникативных умений, развитию эстетического вкуса и ораторских способностей у курсантов», – отметил старший инспектор группы по работе с личным составом отдела кадров Максим Григорьев.

«У первокурсников есть огромное желание влиться в творческий коллектив образовательной организации, и мы им в этом обязательно поможем», – сказала инспектор группы по работе с личным составом отдела кадров Татьяна Маркова.

Таким образом, репетицию концерта, посвященного встрече 2020 года, творческий коллектив вуза будет проводить в обновленном составе, и первокурсники в полной мере смогут проявить свои таланты.