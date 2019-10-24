Зачем нужна публичная кадастровая карта?

Официальный статус электронной публичной кадастровой карты - это предоставление открытых сведений по всем объектам недвижимости и имущественного права, которые зарегистрированы на всей территории России. Вся база данных формируется на основе фактических данных из реестра ЕГРН. Все сведения формируются в режиме актуальности на день формирования запроса из базы данных Росреестра.
О возможностях публичной кадастровой карты Псковской Ленте Новостей рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина.
«Данные с Публичной кадастровой карты носят исключительно информационно-справочный характер, - подчеркнула она. - Поэтому для принятия решения о совершении купли-продажи недвижимости, следует запросить сведения ЕГРН виде выписки или кадастрового плана территории».
Даже не используя расширенную выписку из ЕГРН, в публичном доступе вы можете узнать следующие первичные данные по собственности:
Цель создания публичной кадастровой карты - предоставление кадастровых сведений неограниченно широкому кругу лиц бесплатно.
«Но иногда встречаются ситуации, когда объект недвижимости не отображается на публичной кадастровой карте», - отметила Елена Гришина.
Причины отсутствия объекта недвижимости на ПКК :
Таким образом, на Публичной кадастровой карте воспроизводятся сведения о границах объектов, координаты характерных точек которых установлены только в системе координат МСК-60.