Общество

Зачем нужна публичная кадастровая карта?

Официальный статус электронной публичной кадастровой карты - это предоставление открытых сведений по всем объектам недвижимости и имущественного права, которые зарегистрированы на всей территории России. Вся база данных формируется на основе фактических данных из реестра ЕГРН. Все сведения формируются в режиме актуальности на день формирования запроса из базы данных Росреестра.

О возможностях публичной кадастровой карты Псковской Ленте Новостей рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Елена Гришина.

«Данные с Публичной кадастровой карты носят исключительно информационно-справочный характер, - подчеркнула она. - Поэтому для принятия решения о совершении купли-продажи недвижимости, следует запросить сведения ЕГРН виде выписки или кадастрового плана территории».

Даже не используя расширенную выписку из ЕГРН, в публичном доступе вы можете узнать следующие первичные данные по собственности:

Узнать фактическую кадастровую оценку недвижимости на дату запроса.

Получить объективные данные о месте расположения недвижимости по уникальному коду объекта.

Получить первичные сведения по имущественным характеристикам.

Узнать краткие сведения об обременении или возможных ограничениях.

Выявить ошибки базы данных.

Заказать официальный документ.

Цель создания публичной кадастровой карты - предоставление кадастровых сведений неограниченно широкому кругу лиц бесплатно.

«Но иногда встречаются ситуации, когда объект недвижимости не отображается на публичной кадастровой карте», - отметила Елена Гришина.

Причины отсутствия объекта недвижимости на ПКК :

Объект недвижимости не был поставлен на государственный кадастровый учет в установленном законом порядке;

У объекта недвижимости отсутствуют четко установленные границы. На всей территории Псковского кадастрового округа, в связи с переходом на централизованную технологию ведения государственного кадастра недвижимости в 2011 году, установлена местная система координат - МСК-60.

Таким образом, на Публичной кадастровой карте воспроизводятся сведения о границах объектов, координаты характерных точек которых установлены только в системе координат МСК-60.