Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие – главный редактор радиостанции Максим Костиков, публицист Константин Калиниченко и главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудят новые кадровые назначения в администрации Псковской области и выдвижение Елены Полонской кандидатом на пост главы Пскова от партии «Единая Россия».

Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.