Общество

В городском парке Порхова появится современная система освещения

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» в рамках договора на техприсоединение к электросетям выдаст 85 киловатт мощности обновленному парку отдыха в центре города Порхов. Реконструкция рекреационной зоны будет проведена в рамках реализации проекта «На берегу истории», который получил федеральное финансирование на создание комфортной городской среды по итогам Всероссийского конкурса, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго».

Для своевременной подачи запрошенной мощности специалисты «Восточных ЭС» Псковского филиала «Россети Северо-Запад» построят участок линии 0,4 кВ и заменят трансформатор в ТП, питающей эту часть города, на более мощный. Согласно плану реконструкции, в парке будет создана новая система освещения из 77 фонарей и построена летняя сцена с оборудованием для проведения массовых мероприятий.

Напомним, порховский проект реконструкции набережной реки Шелони и прилегающей к ней территории «На берегу истории» стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году. На победу претендовали порядка 330 городов, эксперты выбрали 80 лучших проектов. Псковская область подавала 5 заявок, три из которых – из Изборска, Великих Лук и Порхова – выиграли.