Общество

Профсоюзный актив Псковской области обсудит возможности участия в системе кредитной потребительской кооперации

15 ноября в Псковском облсовпрофе состоится встреча профсоюзных активистов региона с представителями саморегулируемой организации «Центральное кредитное объединение», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как рассказала лидер регионального профсоюзного движения Ульяна Михайлова, решению о проведении такой встречи предшествовала долгая предварительная подготовка. «Я и мой коллега - руководитель санатория «Голубые озера» Николай Марушевский провели несколько дней в плодотворном переговорном процессе, обсудив юридические и организационные нюансы создания в Псковской области представительства кредитной потребительской кооперации под эгидой Псковского областного совета профсоюзов. И договорились, что 15 ноября на базе Псковского облсовпрофа пройдет расширенная встреча с профсоюзным активом, в ходе которой наши коллеги из саморегулируемой организации «Центральное кредитное объединение» представят организационный механизм функционирования данного социального проекта», - поделилась она.

Ульяна Михайлова отметила, что в рамках совещания профсоюзному активу Псковской области и Российской Федерации будет представлено специальное предложение. «Учреждения отдыха и оздоровления санаторно-курортного комплекса Псковского облсовпрофа и ФНПР намерены предложить членам профсоюзов, которые являются участниками кредитной потребительской кооперации, санаторно-курортную путевку на очень выгодных условиях. Нюансы организационного механизма сейчас прорабатываются, полная информация будет представлена 15 ноября», - добавила Ульяна Михайлова. По ее словам, разрабатываемый сейчас механизм позволит существенно снизить финансовую нагрузку при приобретении путевки санаторно-курортного оздоровления.

«Кроме того, мы полагаем, что пришло время поработать и над поправками в федеральный закон о профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности. Напомню, что именно кассы взаимопомощи много лет назад стали основой и платформой развития профсоюзного движения в целом, и именно из этого механизма (касс взаимопомощи), которые раньше регулировались внутренними профсоюзными документами и решениями коллегиальных органов, вышла кредитная кооперация в самостоятельное направление. Я полагаю, что пришло время продумать механизмы нормативного регулирования и связать эти два направления непосредственно на уровне федерального закона о профсоюзах. Сегодня представители кредитно-потребительской кооперации амбициозно предполагают, что смогут разработать такой пакет предложений, а мы в рамках встречи 15 ноября сможем эти тезисные предложения обсудить», - подчеркнула председатель облсовпрофа.

Николай Марушевский добавил, что развитие самой кредитной кооперации, кроме функции социальной защиты, несет в себе еще и защиту от недобросовестных микрофинансовых организаций, дающих деньги под огромный процент. «Система надзора внутри кооперативов, объединенных в СРО (саморегулирующие организации), имеет на сегодня уникальную базу контроля за недобропорядочными организациями: они либо вычищаются с рынка кооперации, либо не принимаются в этот сегмент развития кооперативного движения. Также саморегулируемые организации пайщиков, которые объединены в эти кооперативы, позволяют достаточно лояльно регулировать проценты, под которые выдаются кредиты. Потому что это не средство наживы, а средство взаимопомощи», - заметил он.

Ульяна Михайлова обратила внимание членов профсоюзов, что «кредитная потребительская кооперация – это такая же, как, по сути, и профсоюзы, некоммерческая корпоративная система». «Взаимодействие с профсоюзами и работодателями обеспечивает финансовую дисциплину работы этой системы. А учитывая, что в составе ее целей и задачей отсутствует задача извлечения прибыли, то общее участие в этой системе финансово выгоднее, чем в любых коммерческих банковских системах. Целевое социальное участие – например, приобретение через эту систему путевок - выгоднее вдвойне. Потому что за 6 месяцев даже с учетом инфляции и маленьких процентных ставок, приобретение продукта санаторно-курортного лечения будет выгоднее, чем его приобретение накануне заезда», - заключила профсоюзный лидер.