Общество

Псковские депутаты рассмотрят закон, регулирующий вопросы гражданской обороны

Закон «Об отдельных вопросах гражданской обороны в Псковской области» включен в проект повестки 36-й сессии Собрания депутатов, проведение которой назначено Советом Собрания на последний день октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроект разработан при участии Главного управления МЧС России по Псковской области и внесен в региональный парламент губернатором.

Документом регулируются отношения в сфере организации и ведения гражданской обороны на территории области, определены правовые и финансовые основы мероприятий гражданской обороны и установлены полномочия органов государственной власти в этой сфере.

Так, к полномочиям губернатора среди прочих отнесено осуществление руководства гражданской обороной на территории региона, к полномочиям областного Собрания - принятие законов области в сфере гражданской обороны и контроль за их исполнением, к полномочиям администрации области - обеспечение своевременного оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.