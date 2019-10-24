Общество

В Псковской области предотвращена попытка доставки мобильных телефонов заключенным колонии

В исправительной колонии № 2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области предотвращена попытка доставки запрещенных предметов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками оперативного отдела ИК-2 был задержан гражданин, пытавшийся совершить переброс через основное заграждение. При нем было обнаружено и изъято девять свертков, в которых было упаковано двадцать семь мобильных телефонов и семь зарядных устройств.

В отношении данного лица составлен протокол об административном правонарушении, проводится проверка.