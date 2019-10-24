Общество

Занятие по безопасному интернету провели со школьниками псковские единороссы

Беседу о безопасном интернете провели с юными псковичами активисты местного отделения «Единой России». Профилактическое занятие состоялось 24 октября в школе №12, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

На встречу сегодня пригласили учащихся 5-х классов. В интерактивной форме детям рассказали о необходимости установки на компьютер антивирусных программ и о существующих онлайн-угрозах. Также ребятам продемонстрировали поучительный мультфильм, подарили ластики в виде смайлов, раздали наглядные пособия по теме и призвали согласовывать с родителями все свои действия в интернете.

«Зачастую школьники проводят на просторах интернета довольно много времени. И наша совместная с родителями и педагогами задача – научить детей безопасно использовать виртуальную сеть, чтобы они не стали жертвами кибербуллинга и культурно вели себя сами, избежали опасного общения с незнакомцами и других неприятностей», - сказал исполнительный секретарь Псковского городского отделения Партии Виктор Рязанцев.

По его словам, школьники с интересом и вниманием прослушали информацию по правильному поведению в интернете и пообещали помнить все данные им советы.