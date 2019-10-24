Общество

Эксперты рассказали, какие свежевыжатые соки помогают укрепить память

Чтобы снизить риски ухудшения памяти от нагрузок, эксперты рекомендуют пить свежевыжатые соки из овощей и ягод, сообщает Inforeactor.

В морковном соке содержится бета-каротин. Он способствует восстановлению памяти и снятию воспалений в организме.

Томатный сок богат витаминами A и C, также в помидорах содержится ликопин — антиоксидант, защищающий клетки мозга и снижающий кровяное давление.

Свекольный и гранатовый соки улучшают циркуляцию крови и кровеснабжение головного мозга.

Ягодные смузи помогают укрепить память и улучшить состояние организма в целом.