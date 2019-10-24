Общество

В правила благоустройства Пскова планируют добавить 11 новых пунктов и поправки

В администрации Пскова завершили анализ действующих правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города. На рассмотрение специалистов и общественности планируется вынести 11 новых пунктов правил и поправки в существующие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

«Изменения коснутся практически всех аспектов городского благоустройства от условий застройки и зонирования территории до вида вывесок и правил размещения наружной рекламы, - отметили в пресс-службе. - Часть, которая касается визуального облика города, называется "Городской дизайн-код". Задача "дизайн-кодов" - упорядочить все процессы, влияющие на вид города, сделать его гармоничнее и улучшить среду с точки зрения логистики и транспортной доступности».

По словам заместителя главы администрации Пскова Павла Волкова, сейчас многое в благоустройстве Пскова не соответствуют нормативной базе или не подходит современным условиям. Вид конструкций, цвет и элементы оформления фасадов зданий часто определяются решением собственника. Это во многих случаях не улучшает общий вид города.

«Мы стремимся разработать всем понятные правила. Изучаем предложения профильных специалистов, опираемся на актуальные законодательные нормы и рекомендации федерального центра. Чтобы учесть все мнения, проект планируется вынести на широкое общественное обсуждение», - подчеркнул Павел Волков.

Примеры успешного внедрения «дизайн-кодов» уже есть в десятках городах России и работа по их разработке ведется во многих других населенных пунктах страны.

Принятие подобных правил рекомендовано правительством РФ и одобрено губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

В работе над «дизайн-кодом» Пскова задействованы сотрудники администрации области и города, профильные специалисты различных государственных и коммерческих структур. Уже получены и изучаются эскизы 4 направлений «дизайн-кодов» и другие предложения.