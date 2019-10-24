Общество

В Пскове отметили День образования подразделений спецназа. ФОТО

В Пскове провели торжественные мероприятия, посвященные 69-й годовщине образования частей и подразделений специального назначения. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятия состоялись 24 октября.

Псковскую бригаду спецназа пришли поздравить представители области и города, военных подразделений Пскова, общественных организаций, духовенства.

«В день рождения родной части мы не можем не вспомнить подвиг наших сослуживцев, которые погибли при выполнении воинского долга, сражались в Республике Афганистан, воевали в «горячих» точках Северного Кавказа и выполняли боевые задачи в новейшей истории», - сказал, открывая митинг, командир бригады Константин Бушуев. Также он поблагодарил военнослужащих за многолетнюю службу и подчеркнул, что псковский спецназ и дальше готов быть на страже и защищать интересы своей Родины.

Руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев зачитал приветственный адрес губернатора Михаила Ведерникова и вручил благодарственные письма администрации региона.

От имени и. п. главы Пскова Елены Полонской и депутатского корпуса ветеранов, офицеров, прапорщиков, сержантов, солдат части и членов их семей поздравил заместитель главы города Владимир Воробьев. Он вручил командиру части приветственный адрес главы и подчеркнул, что подразделения специального назначения по праву считают элитой Российских вооруженных сил.

«Псковская бригада специального назначения - одна из самых боеспособных частей Российской армии. Впитав славные, легендарные традиции отечественного спецназа, богатейший опыт многих поколений, воины-разведчики всегда проявляли себя с самой лучшей стороны. Вы там, где труднее всего. Спасибо», - сказал Владимир Воробьев и пожелал руководству и личному составу подразделения мира, здоровья, оптимизма и добра. Военнослужащие были награждены Почетными грамотами и ценными подарками.

Отец Антоний обратился к собравшимся и от имени Псковской епархии пожелал воинам сил, мужества, мудрости и помощи Божией в ратных делах.

Военнослужащие подразделения специального назначения прошли по плацу торжественным маршем. Затем отряд разведки продемонстрировал тактический боевой эпизод.

Напомним, 24 октября в России отмечается День образования войск специального назначения - спецназа главного разведывательного управления генерального штаба (ГРУ ГШ). Сначала это были отдельные роты, позже батальоны для ведения разведывательно-диверсионной деятельности в тылу противника, а с конца 1962 года во всех военных округах стали формироваться бригады специального назначения. Именно эти бригады впервые стали называться «спецназом».

Высокий уровень профессионального мастерства воинов спецназа псковской бригады стал причиной ее выдвижения на соискание высшей общественной награды РФ - ордена Петра Великого.