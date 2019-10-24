Общество

В Псковской области принят план по проведению переписи населения в 2020 году

Региональная комиссия под председательством вице-губернатора Николая Цветкова утвердила план подготовки и проведения на территории Псковской области Всероссийской переписи населения - 2020.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Всероссийская перепись населения пройдет в октябре следующего года. Уникальность мероприятия будет заключаться в том, что это будет первая цифровая и последняя бумажная перепись. Граждане смогут, не дожидаясь переписчиков, самостоятельно пройти опрос. Сделать это можно с 1 по 25 октября на сайте портала «Госуслуги» или в официальном мобильном приложении Всероссийской переписи населения. Также на территории региона проработают вопрос об открытии стационарных участков в областном многофункциональном центре и в отделениях «Почты России».

Переписчики будут посещать дома и квартиры граждан с 4 по 27 октября. Анкеты, которые предстоит заполнить жителям, переведены на 7 иностранных языков и языки народов Российской Федерации. Как отметила во время доклада о подготовке к переписи руководитель Псковстата Валентина Валиуллина, на настоящий день проведена работа по актуализации списка домов и их картографического расположения, что позволило учесть более 6 тыс новостроек. Исходя из этой информации, для переписчиков будут сформированы маршруты следования.

В подготовке к переписи задействованы органы власти всех уровней. Ранее в каждом районе Псковской области были сформированы муниципальные комиссии по подготовке к октябрю 2020 года.

Напомним, будущая перепись является частью глобальной Всемирной программы переписи населения и жилищного фонда 2019-2020 годов. По данным ООН, в этот период переписи населения в различных формах пройдут в 80 странах мира.