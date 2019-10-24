Общество

«Псковский строительный комплекс» выражает соболезнования в связи с кончиной первого замдиректора «Госэкспертизы Псковской области» Зинаиды Старостенко

СРО - Ассоциация «Псковский строительный комплекс» выражает глубокие соболезнования Старостенко Леониду Степановичу в связи с кончиной его супруги, первого заместителя директора ГАУ «Госэкспертиза Псковской области» Зинаиды Старостенко.

Напомним, Зинаида Владимировна скончалась 23 октября на 70-м году жизни. Отпевание пройдет 25 октября в 11.00 в церкви Преполовения Пятидесятницы (ул. Детская, 3).

Зинаида Владимировна Старостенко родилась 15 марта 1950 года в городе Енакиево Донецкой области. Всю свою жизнь посвятила кропотливому труду на благо своей страны. Принимала активное участие в создании единой государственной экспертизы проектной документации на территории Псковской области. Зинаида Владимировна работала в экспертных органах с 1991 года: с 2007 года - в должности заместителя директора ГУ Госэкспертиза Псковской области, а с мая 2014 года - в должности первого заместителя директора ГАУ «Госэкспертиза Псковской области». В 2004 году Зинаиде Старостенко присвоено звание «Почетный строитель России».