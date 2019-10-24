Общество

Более тысячи псковских школьников планируют принять участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

В Псковской области завершается всероссийская акция «Неделя без турникетов», организатором которой является Псковское региональное отделение «Союза машиностроителей России». Уже более 400 старшеклассников из разных школ региона побывали на промышленных производствах области: заводах «ЗЭТО», АДС и ПЭМЗ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Союза машиностроителей, сотрудники заводов проводят экскурсию для ребят по производственным цехам: рассказывают о станках, приборах и современных формах производства. Ребят интересуют особенности рабочей профессии: что входит в обязанности, где можно обучиться, какова средняя зарплата специалистов завода.

По словам заместителя куратора Псковского отделения «Союзмаша» Евгении Козупицы, главная цель таких экскурсий – профоринтирование подрастающего поколения. «Ребята получают много интересной информации, понимание, что рабочая профессия сегодня очень востребована, что она хорошо оплачивается и подразумевает под собой профессиональное продвижение. Ведь сегодня машиностроительное производство активно развивается, идет в ногу со временем», - уточняет она.

По мнению ребят, экскурсии на заводы региона – это возможность воочию убедиться, что промышленность Псковской области находится в активной фазе развития, и остановиться в выборе будущей профессии именно на рабочих специальностях.

Добавим, что Союз машиностроителей России проводит Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» с 2015 года. Акция проводится ежегодно в 3-ю неделю апреля и 3-ю неделю октября. Ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги России принимают активное участие в ее организации и проведении. В связи с большой социальной значимостью «Неделя без турникетов» поддержана Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Куратором Псковского регионального отделения «Союза машиностроителей России» является Александр Козловский.