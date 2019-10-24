Общество

Сотрудники кадровой службы СИЗО-2 провели ярмарку вакансий рабочих мест

На базе Областного центра занятости населения по городу Великие Луки и Великолукскому району сотрудниками СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области организована и проведена мини-ярмарка вакансий рабочих мест для безработных граждан и неработающего населения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе мероприятия представители отдела кадров и работы с личным составом учреждения рассказали присутствующим гражданам об уголовно-исполнительной системе в целом, о гарантиях, которыми обеспечиваются сотрудники УИС, наличии вакантных рабочих мест в учреждении.

Также сотрудники следственного изолятора подробно остановились на требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в УИС, порядке оформления и перечне документов, необходимых для приема на службу.

В завершение встречи безработные граждане смогли получить информационные материалы и контактные данные кадровой службы СИЗО-2 УФСИН России по Псковской области.