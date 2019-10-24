Общество

В службе финансового уполномоченного рассказали о статистике обращений жителей Псковской области

За четыре месяца действия обязательного досудебного порядка урегулирования споров граждан со страховыми компаниями жители Псковской области направили в службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного 62 обращения, сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель АНО «СОДФУ» Ольга Крайнова.

С 1 июня действует новый порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО. Споры потребителей в досудебном порядке рассматривает финансовый уполномоченный, обращение к которому для потребителя является бесплатным.

Как уточнила Крайнова, за июнь-сентябрь жители Псковской области направили финансовому уполномоченному обращения в отношении 10 страховой компании. Подавляющая часть обращений (54 или 87,1%) касается споров по договорам ОСАГО, из которых наибольшее количество (29 или 46,8%) – несогласие с размером страхового возмещения. Помимо этого, жители Псковской области направили финансовому уполномоченному обращения на отказ в выплате страхового возмещения (16 или 25,8%) и нарушение срока выплаты страхового возмещения (3 или 4,8%).

«В целом средний размер требований по обращениям жителей Псковской области составил 167 775 рублей», - говорит Крайнова.

За четыре месяца по результатам рассмотрения обращений от жителей Псковской области финансовый уполномоченный принял 8 решений по существу спора. Максимальный размер суммы, взысканной со страховщика в пользу жителя Псковской области, составил 102 518 рублей.

Подать обращение финансовому уполномоченному можно в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного, на котором подробно представлен порядок подачи обращений.

Должность финансового уполномоченного учреждена Федеральный законом «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». Решением Совета директоров Банка России Главным финансовым уполномоченным назначен Юрий Воронин. Финансовый уполномоченный занимается досудебным урегулированием споров между потребителями и финансовыми организациями. С 1 июня он рассматривает споры по ОСАГО, каско и ДСАГО, с 28 ноября обязательный досудебный порядок распространится на споры по всем остальным видам страхования (кроме ОМС).