Общество

Жители Псковской области в 4 раза чаще стали заботиться о безопасности своих детей

В Псковской области вырос спрос на детские часы - они стали одним из самых быстрорастущих сегментов мобильной электроники. С января по сентябрь 2019 года продажи умных гаджетов для детей выросли в 4,3 раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании МТС, где проанализировали продажи носимых устройств.

Согласно данным оператора, в сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц по носимым гаджетам составляет примерно 54 минуты. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 1,5 часов в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.

Чаще всего умные часы приобретают детям в возрасте 8-10 лет. В это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаются по городу без родителей. Детские часы также покупают юным пользователям 5-10 лет - как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

65% детей носят часы постоянно, 30% время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются. Самыми популярными брендами производителей детских часов стали «Кнопка жизни», Elari и Jet.

Российские дети открыты к общению с голосовыми помощниками, встроенные в умные часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

Детские умные часы позволяют контролировать местоположение детей. С помощью мобильного приложения на смартфоне и специальной SIM-карты, встроенной в носимое устройство, родители могут проверять, где находится ребенок, смотреть историю перемещений. Часы позволяют оставаться на связи с взрослыми - по ним можно звонить также, как по обычному смартфону. Чаще всего такой гаджет носят в детском садике и начальной школе, где не рекомендуется использовать мобильный телефон.