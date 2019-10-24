Общество

Торговый комплекс «ПИК60» приглашает псковичей на «Обувь шоу»

Торговый комплекс «ПИК60» приглашает на «Обувь шоу». Программа с участием конкурсанток «Мисс Псков 2019» состоится в воскресенье, 27 октября.

В рамках мероприятия пройдутпоказы модной обуви от магазина «M style shoes», который является генеральным спонсором конкурса. Модная обувь будет дополнена стильными платьями, купальниками и лучезарными улыбками девушек-моделей.

Стоит отметить, что участницы впервые поднимутся на подиум и предстанут перед зрителями праздника.

Начало мероприятия в 16.00. Вход на праздник бесплатный.