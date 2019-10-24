Общество

Псковские курсанты и студенты встретились с бригадой специального назначения в Промежицах

Сегодня в России отмечается 69-я годовщина образования частей и подразделений Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, известного под своим прежним наименованием – Главное разведывательное управление.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Сергей Уваров вместе с деканом факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Юрием Пилявцем организовали для курсантов и студентов образовательной организации посещение бригады специального назначения (в/ч 64044) в Промежицах.

Отметим, что для Сергея Уварова 24 октября – это особая дата. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ в 2006 году он был назначен на должность командира отдельного отряда специального назначения в войсковую часть в Промежицах, где прослужил до 2010 года. Прошел «горячие точки» в Чечне и Южной Осетии (2008–2009), за что награжден Орденом мужества, медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью «За отвагу», а также ведомственными наградами Министерства обороны РФ.

Сергей Уваров признается, что в День подразделений специального назначения всегда встречается с боевыми товарищами. В этом году на встречу с ними привел курсантов и студентов, которым бойцы спецназа продемонстрировали приемы рукопашного боя, экипировку и снаряжение. Обучающиеся Псковского филиала Академии ФСИН России также смогли увидеть образцы современной техники и стрелкового вооружения.

Напомним, что в 1953 году началось формирование воинских частей специального назначения. С течением времени структура и количественный состав формирований специального назначения неоднократно менялись, но суть их предназначения оставалась одной и той же. Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование ударных и маневренных возможностей вооружения, военной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий.